«Вертикальный охват»: военные РФ и Белоруссии отработали освобождение населенного пункта

Мотострелковые подразделения российских и белорусских военнослужащих при поддержке армейской авиации применили маневр «вертикальный охват» для освобождения населенного пункта в рамках совместного оперативного учения «Щит Союза-2019» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

«В ходе тактического эпизода экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" осуществили доставку и высадку посадочным способом подразделений мотострелкового полка танковой армии ЗВО в район предназначения», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

© Минобороны РФ

Главной задачей было блокировать и уничтожить группировку условного противника, выполняя заход на цель на предельно малых высотах.

«Перед высадкой десанта летчики нанесли ракетно-бомбовые удары по мишеням, которые обозначали базовый лагерь незаконного вооруженного формирования, склады с оружием и боеприпасами», - отметили в ЗВО.

© Минобороны РФ

Перед проведением операции населенный пункт был блокирован мотострелковыми и танковыми подразделениями, беспилотные летательные аппараты провели разведку местности, а расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили основные огневые точки условного противника. Также для нанесения огневого поражения условному противнику были задействованы разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

© Минобороны России

«После этого штурмовые группы под прикрытием танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 осуществили поочередный захват всех зданий. Разведывательные, инженерно-саперные, медицинские подразделения провели зачистку, освободили заложников и оказали помощь пострадавшим», - добавили в пресс-службе.

© Минобороны РФ

В российско-белорусском учении «Щит Союза-2019» принимает участие порядка 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, оно завершится 19 сентября.

© Минобороны РФ