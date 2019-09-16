«Ночные охотники» и «Аллигаторы»: кадры масштабного авиашоу в Ростове-на-Дону

Масштабное авиашоу устроили в Ростове-на-Дону в честь патриотической акции «Служба по контракту». В небо над городом поднялись «Ночные охотники» и «Аллигаторы».

Как сообщает корреспондент «Звезды», набережная Ростова-на-Дону превратилась в филиал парка «Патриот» - грохот двигателей над головами зрителей и выставка боевой техники на земле, в числе которой бронемашины «Тигр» и «Тайфун», а также и системы залпового огня.

Свое мастерство на празднике показали парашютисты. Но главная работа шла в мобильном пункте отбора, где кадровые специалисты ответили на все вопросы и провели первичное тестирование для кандидатов.

В итоге на службу записались десятки человек. Самые востребованные сейчас профессии - водители и связисты.

Подобные акции регулярно проходят по всей стране.