«Ночные охотники» и «Аллигаторы»: кадры масштабного авиашоу в Ростове-на-Дону
Масштабное авиашоу устроили в Ростове-на-Дону в честь патриотической акции «Служба по контракту». В небо над городом поднялись «Ночные охотники» и «Аллигаторы».
Как сообщает корреспондент «Звезды», набережная Ростова-на-Дону превратилась в филиал парка «Патриот» - грохот двигателей над головами зрителей и выставка боевой техники на земле, в числе которой бронемашины «Тигр» и «Тайфун», а также и системы залпового огня.
Свое мастерство на празднике показали парашютисты. Но главная работа шла в мобильном пункте отбора, где кадровые специалисты ответили на все вопросы и провели первичное тестирование для кандидатов.
В итоге на службу записались десятки человек. Самые востребованные сейчас профессии - водители и связисты.
Подобные акции регулярно проходят по всей стране.