Зенитный ракетный полк в Арктике перевооружен на С-400

Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400.

Личный состав полка уже прошел переобучение на новые системы и полностью подготовлен к началу боевого дежурства. Раньше на вооружении части стояли комплексы С-300.

«С переходом на новые системы значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике», - сообщили в Минобороны РФ.

Зенитная ракетная система С-400 создана для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье.