Корабли Каспийской флотилии в ходе учений «Центр-2019» отразила авианалет «противника»

В ходе учений «Центр-2019» боевые корабли Каспийской флотилии обнаружили и классифицировали воздушные цели «противника», которые идут боевыми порядками на сближение. Средства ПВО кораблей незамедлительно привели в готовность к применению отражения налета средств воздушного нападения, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а артиллерийские расчеты их «уничтожили».

Учебные задачи по ПВО отрабатывались экипажами ракетных кораблей, малых артиллерийских кораблей и тральщиков флотилии, которые вышли в полигоны боевой подготовки в Каспийском море в рамках маневров «Центр-2019». Налет авиации противника имитировали бомбардировщики Су-27 и Су-34 ЮВО, которые поднялись в воздух с аэродромов Морозовск и Крымск.

Во время тренировки средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а артиллерийские и ракетные расчеты условно их уничтожили при подходе на рубеж ведения огня. Экипажи кораблей отработали вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения противника на переходе морем, распределения целей и постановки огневых задач по эшелонам дальности.

В акватории Каспийского моря к участию в учениях «Центр-2019» были привлечены до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 20 летательных аппаратов армейской авиации ЮВО, более 150 единиц автомобильной и бронетанковой техники, а также свыше 6000 военных и гражданского персонала соединений и частей флотилии.