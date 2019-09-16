«Центр-2019»: соединения ЦВО завершили перегруппировку на полигоне Донгуз

Соединения и части 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигоне Донгуз в Оренбургской области в рамках стратегических учений «Центр-2019». Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Оперативному перемещению на местности подверглись миротворческая бригада в Самарской области, ракетная и артиллерийская бригады в Оренбургской области, подразделения инженерных войск в Удмуртской Республике и силы противовоздушной обороны в Пензенской области. Перемещение техники по дорогам общего пользования осуществлялось в сопровождении автомобилей военной полиции и с соблюдением всех требований безопасности.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах группировок войск на учение привлекаются воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.