Десантирование и удар по «противнику» в Арктике: видео учений Северного флота

Подразделения морской пехоты и ВДВ, выполняющие задачи в составе арктической группировки Северного флота на больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога» провели учение по высадке на необорудованное побережье арктического острова и уничтожения условной диверсионно-разведывательной группы противника.

«Учение состоялось в районе острова Большевик архипелага Северная Земля под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева. В нем приняли участие экипажи боевых кораблей и личный состав арктической группировки Северного флота на боевой технике - БТР-82А», - сообщили в Минобороны РФ.

В общей сложности было задействовано три боевых корабля, два вертолета Ка-27, десять единиц бронетехники, два катера и более 500 человек личного состава.

Первыми на берег острова вышли боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсантами Кольской флотилии. Они выдали целеуказание для нанесения артиллерийского удара батареей универсального калибра большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» по укрепленным огневым точкам противника.

«После артиллерийской подготовки к берегу на быстроходных лодках подошла передовая группа морской пехоты, также был высажен десант с вертолетов Ка-27. Личный состав морской пехоты закрепился на береговом плацдарме и обеспечил подход больших десантных кораблей с основными силами», - отметили в ведомстве.

Корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» впервые в истории отработали подход к побережью острова Большевик и выгрузку боевой техники способом на упор. После выхода из твиндека кораблей экипажи БТР-82А отработали тактику ведения маневренного боя, преследование, блокировку и уничтожение условного противника.

«В ходе учения личный состав морской пехоты и ВДВ также провел стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов», - добавили в Минобороны.

По завершении выполнения учебно-боевых задач на острове Большевик боевая техника была погружена на десантные корабли, и арктическая группировка Северного флота взяла курс к острову Уединения в Карском море.