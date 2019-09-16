На учениях «Центр-2019 » пройдет десантирование бронетехники с экипажем внутри

На маневрах «Центр-2019» будет проходить десантирование боевой машины пехоты БМД-4М с экипажем внутри. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал гендиректор Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Иван Андросов.

«На учениях "Центр-2019" запланировано десантирование боевой машины десанта БМД-4М с экипажем внутри с помощью парашютной бесплатформенной системы ПДС-950У», - сказал Андросов.

Пятнадцать комплектов системы ПДС-950У ранее уже были отгружены в интересах ВДВ России. В 2020 году в войска планируется поставить около 100 таких систем.

Активная фаза учений «Центр-2019» начинается уже сегодня, 16 сентября, завершатся международные маневры 21 сентября. В российских военных учениях будут участвовать воинские контингенты КНР, Киргизии, Индии, Пакистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.