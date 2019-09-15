В Москве подвели итоги фотоконкурса «Я служу в ВКС!»

В концертном зале «Космос» культурного центра «Салют» в Москве 14 сентября прошла торжественная церемония награждения победителей IV Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!».

Организаторами конкурса являются Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС.

Работы участников оценивало экспертное жюри, в его состав вошли профессиональные фотографы, журналисты и деятели культуры. Конкурсную комиссию возглавил заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«Сегодня мы проводим четвертый всероссийский фотоконкурс “Я служу в ВКС!”. Он объединяет коллективы и объединяет тех людей, которые неравнодушны к космическим силам. Четвертый год география нашего конкурса обширна - от Камчатки до Балтики. Интерес к этому конкурсу с каждым годом растет», - рассказал он.

Всего на конкурс было прислано более 500 работ от 100 участников из 15 регионов страны, в том числе Москвы, Петербурга, Воронежа, Феодосии и других.