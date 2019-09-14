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Лучшие из лучших: в Москве наградили победителей фестиваля «Армия России - 2019»

Даниил Левин
08:34 14.09.2019
Лучшие военнослужащие были выбраны по 54 специальностям.
Лучшие из лучших: в Москве наградили победителей фестиваля «Армия России - 2019»
© Фото: ТРК "Звезда"

В Центре управления обороной состоялся фестиваль «Армия России - 2019». Это мероприятие уже стало ежегодным и хорошей традицией отмечать заслуги тех, кто на службе не просто преодолевает трудности и успешно выполняет задачи, а совершает настоящие подвиги. Лучших военнослужащих выбрали по 54  военным специальностям. Церемонию открыл министр обороны Сергей Шойгу.

Среди награжденных майор Александр Морозов. Во время учебного полета в небе над Калининградом один из двигателей его истребителя загорелся. В такой непростой ситуации майору удалось филигранно посадить машину.

Развитие авиации в целом и повышение мастерства летчиков в частности Сергей Шойгу особо отметил в своей поздравительной речи.

«Появилась целая плеяда замечательных летчиков, которые имеют богатейший боевой опыт. Имеют 100, 150, 200 боевых вылетов - именно боевых вылетов. И это, пожалуй, главное наше достояние. Появилось огромное количество командиров, офицеров, которые верой и правдой служили и продолжают служить в самых тяжёлых условиях», - заявил министр обороны.

Как раз в такой непростой ситуации оказался военный полицейский Александр Феоктистов во время разминирования опасного района в Сирии. Его командир подорвался на мине, но капитан смог заменить раненого товарища. Благодаря его грамотным указаниям, подразделение вместе с пострадавшим быстро вернулось в безопасную зону.

«Морским волком» - наиболее проявившим себя командиром корабля – был признан капитана первого ранга Игорь Крохбаль. Достижения российского флота, уверен Сергей Шойгу, вызывают особую гордость. Например, во время сирийского похода впервые был применен наш авианосец по прямому назначению - никогда раньше этого не было ни во времена Советского союза, ни в новейшей истории.

«Если какое-то время назад, нам трудно было представить себе, что мы будем присутствовать в дальней морской зоне. Что наш подводный флот спокойно будет стоять в Средиземном море - не стоять, а работать! Что наши большие корабли будут бороздить мировые океаны, это станет обыденным делом... Это стало обыденным делом, потому что это наша работа!» - подчеркнул Шойгу.

Среди награжденных немало и представителей прекрасного пола. Например, Ольга Еременко - она на равных трудится со своими коллегами-мужчинами по дежурной смене национального центра управления обороной. На плечах этих людей - колоссальная ответственность, ведь судьбоносные решения нужно принимать очень быстро. В семье девушки - военных никогда не было, но выбор Ольги одобрили все родственники. Хотя понимали, насколько сложная это работа.

На сцене были вручены не только ведомственные призы. Так, было объявлено о присвоении звания заслуженного артиста России художественному руководителю ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Поздравили лучших военнослужащих и популярные эстрадные исполнители: певицы Зара и Диана Арбенина, группа «Кватро», а завершилось праздничное мероприятие выступлением рокера Гарика Сукачева.

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