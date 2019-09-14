Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Тихом океане

Тамара Астапенкова
06:06 14.09.2019
Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан».
Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Тихом океане
© Фото: Минобороны РФ

Приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота в ходе зачетных тактических учений провела стрельбы крылатыми ракетами по морским мишеням в акватории Тихого океана.

Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан». Судно-мишень находилось от места стрельб на расстоянии около 500 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила цель в расчетное время.

Ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров «Р-14» и «Р-18» нанесла удар двумя крылатыми ракетами «Москит» по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Пуск ракет выполнялся на предельную дальность. Успешное поражение мишени произошло на дистанции более 130 километров.

Безопасность акватории Тихого океана, где проходили маневры, обеспечивали 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, самолеты Ту-142, Ил-38 и МИГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.09.2019, 03:30
СМИ обнародовали промежуточный отчет МАК по аварии A321 в Жуковском
Дата13.09.2019, 02:20
Разведку у российских границ за неделю вели 27 летательных аппаратов
Дата12.09.2019, 03:30
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу: видео
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата13.09.2019, 12:35
Модернизацию противокорабельной ракеты «Оникс» проведут в России
Дата11.09.2019, 17:29
В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:51 В стране и мире
Зеленский пообещал сказать Путину «много всего»
05:33 В стране и мире
Видео
«Огненный дьявол»: обрушившийся на Бразилию смерч сняли на видео
04:54 В стране и мире
Кравчук признался, что в 1991 году украинцы голосовали за союз с Россией
02:25 В стране и мире
ФБР раскрыла имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября
00:41 В стране и мире
Сноуден рассказал о секретной свадьбе в Москве
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Огненный дьявол»: обрушившийся на Бразилию смерч сняли на видео
«Капсула» безысходности: опасные клетки неизвестного типа обнаружены у всех людей
«Будем молить Всевышнего»: Пригожин о госпитализации Заворотнюк
В Норвегии активировался неизвестный вирус-убийца
Видео
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» ушла из кинематографа
Видео
Стартовали съемки фильма о легендарной поездке советских футболистов в Англию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.