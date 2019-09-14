Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Тихом океане

Приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота в ходе зачетных тактических учений провела стрельбы крылатыми ракетами по морским мишеням в акватории Тихого океана.

Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан». Судно-мишень находилось от места стрельб на расстоянии около 500 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила цель в расчетное время.

Ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров «Р-14» и «Р-18» нанесла удар двумя крылатыми ракетами «Москит» по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Пуск ракет выполнялся на предельную дальность. Успешное поражение мишени произошло на дистанции более 130 километров.

Безопасность акватории Тихого океана, где проходили маневры, обеспечивали 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, самолеты Ту-142, Ил-38 и МИГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.