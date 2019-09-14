Ракетные полки ПГРК «Тополь» провели командно-штабные учения под Кировом

В Кировской области, в рамках командно-штабных учений, ракетные полки ПГРК «Тополь» совершили марш, заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства.

Основными задачами этих маневров является отработка вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций и инженерного оборудования, организация маскировки и боевого охранения.

В общей сложности в учениях принимали участие около 2 тысяч военнослужащих и более 200 единиц крупногабаритной техники. Они отрабатывали процесс маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», вопросы противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, и оповещение об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа (ЦВО). Участники маневров возвращаются в пункты постоянной дислокации.