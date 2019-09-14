Атака отражена: лучшие кадры российско-белорусских учений «Щит Союза-2019»

На полигоне Мулино в Нижегородской области перед участниками совместных оперативных учений российских и белорусских военнослужащих «Щит Союза-2019» была поставлена задача отразить наступление превосходящих сил «противника».

При поддержке авиации мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения двух стран провели маневренную оборону назначенного района. В ходе боевых стрельб были поражены наступающие бронетехника и живая сила, имитирующая более 4 тысяч движущихся мишеней. Учебный бой завершился контратакой и уничтожением прорвавшихся резервов «противника».

В общей сложности в совместных учениях принимают участие около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники. Целью маневров является повышение уровня боевой готовности и способности органов военного управления, соединений и воинских частей региональной группировки войск к совместным действиям по обеспечению безопасности.