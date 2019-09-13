Танкисты Балтфлота поразили все мишени на полигоне в Калининградской области
На полигон, где проходили учения, танкисты Балтфлота добирались, совершив марш-бросок на 50 километров.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Отдельный танковый батальон армейского корпуса Балтийского флота занял огневые рубежи на полигоне под Калининградом. Стрельба штатным снарядом - самый сложный и ответственный вид боевой учебы в полях.
Мишени, которые имитировали орудия и технику противника, находятся на расстоянии от 700 до 1,5 тысячи метров, а по воздушным целям огонь командиры экипажей ведут из зенитного пулемета «Утес».
Помимо стрельб, они также отработали прорывы во фланг и тыл противника и организовали танковые засады.
Всего в батальонных тактических учениях было задействовано более 400 человек и около 30 единиц различной техники и вооружения.