Танкисты Балтфлота поразили все мишени на полигоне в Калининградской области

Отдельный танковый батальон армейского корпуса Балтийского флота занял огневые рубежи на полигоне под Калининградом. Стрельба штатным снарядом - самый сложный и ответственный вид боевой учебы в полях.

Мишени, которые имитировали орудия и технику противника, находятся на расстоянии от 700 до 1,5 тысячи метров, а по воздушным целям огонь командиры экипажей ведут из зенитного пулемета «Утес».

Помимо стрельб, они также отработали прорывы во фланг и тыл противника и организовали танковые засады.

Всего в батальонных тактических учениях было задействовано более 400 человек и около 30 единиц различной техники и вооружения.