Шойгу: военные врачи РФ провели более 37 тысяч операций за время конфликта в Сирии

Российские военные врачи за время участия РФ в войне с боевиками в Сирии провели более 37 тысяч операций. Речь идет о периоде с 2015 года. С соответствующим заявлением выступил в пятницу, 13 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России-2019».

«Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время (с 2015 года) только в Сирии больше 37 тысяч операций, это самоотверженный труд», - отметил он.

Шойгу добавил, что, к сожалению, такой труд не стал безопасным.

«Там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь», - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Сегодня глава российского военного ведомства наградил двух победителей фестиваля «Армия России-2019» в номинации «Мужество и честь»: командира авиазвена авиационной дивизии Балтийского флота майора Александра Морозова и командира инженерно-саперного взвода батальона военной полиции Южного военного округа (ЮВО) капитана Александра Феоктистова.