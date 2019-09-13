Разведку у российских границ за неделю вели 27 летательных аппаратов
Российские истребители в течение недели 17 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
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За минувшую неделю 27 летательных аппаратов вели разведку вдоль российских границ. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Истребители дежурных сил Противовоздушной обороны РФ 17 раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения границы.
Военное ведомство подчеркивает, что нарушений российского воздушного пространства допущено не было.