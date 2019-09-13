Шойгу вручил награды победителям фестиваля «Армия России-2019»

В пятницу, 13 сентября, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил двух победителей фестиваля «Армия России-2019» в номинации «Мужество и честь». Глава российского военного ведомства вручил приз командиру авиазвена авиационной дивизии Балтийского флота майору Александру Морозову и командиру инженерно-саперного взвода батальона военной полиции Южного военного округа (ЮВО) капитану Александру Феоктистову.

«Мы выбираем лучших по 54-м военным специальностям, многие из них прошли довольно серьезный боевой путь, чтобы подняться на эту сцену», - сказал Шойгу.

В частности, Морозов был награжден за успешную посадку загоревшегося в воздухе самолета, применив систему пожаротушения. Благодаря его поступку удалось избежать жертв среди жителей Калининграда, а также сохранить авиатехнику.

Феоктистов принимал участие в обеспечении охраны батальона гуманитарного разминирования в Сирии. Он оказал содействие подорвавшемуся на мине командиру батальона, а также обеспечил безопасный выход остальных военнослужащих с территории, которая была заминирована.

Шойгу добавил, что в ВС РФ много летчиков с богатейшим опытом: от 100 до 200 боевых вылетов.

«Появилось огромное количество командиров, офицеров, которые верой и правдой служили и продолжают служить в самых тяжелых условиях. Мы это видим там, где усилиями наших военных установился мир и одержана победа над международным терроризмом», - заявил глава Минобороны РФ.

В рамках фестиваля в 2019 году награждают победителей в девяти номинациях, а именно - «Мужество и честь» (за героический поступок), «Армия культуры» (за достижения в культурно-досуговой работе), «Морской волк» (лучший командир корабля), «Без нас никто» (лучшее подразделение или специалист инженерных войск), а также «Воздушный ас» (лучший летный экипаж).

Награды также вручаются в таких номинациях, как «Центр управления», «На страже здоровья», «Финансист» и «Продовольственный запас», причем последняя номинация была представлена впервые.