Военное братство: в Нижегородской области стартовали российско-белорусские учения «Щит Союза -2019»

Военнослужащие России и Белоруссии притупили к проведению совместных военных учений «Щит Союза - 2019» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Целью маневров является повышение уровня боеготовности и способности органов военного управления, соединений и воинских частей региональной группировки войск к совместным действиям по обеспечению безопасности.

К настоящему моменту подразделения российских и белорусских военнослужащих закончили сосредоточение в районе проведения учения, провели подготовку и боевое слаживание.

Маневры пройдут в два этапа, во время которых органы военного управления спланируют применение войск, а соединения и воинские части найдут, заблокируют и уничтожат условные незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы неприятеля, отработают оборонительные действия, реализуют комплекс мер по стабилизации обстановки, организуют взаимодействие и всестороннее обеспечение в интересах решения поставленных задач.

СОУ «Щит Союза - 2019» проходит под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева и начальника Генерального штаба, первого замминистра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.

В военных маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих и до 950 единиц боевой техники. Учение закончится 19 сентября.