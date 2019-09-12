Небо на замке: в Астраханской области стартовали исторические учения России и Сербии

В Астраханской области стартовали первые в истории совместные российско-сербские учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». Сегодня на полигоне Ашулук началась их активная фаза: атака авиацией позиций условного противника.

Представители сербской делегации - специалисты по противовоздушной обороне в своей стране, но российский зенитно-ракетный комплекс С-400 увидели на этих маневрах впервые.

Сербским гостям предстоит познакомится не только со знаменитыми ЗРК, но и установками «Панцирь-С». Главной задачей станет отражение массированного удара условного противника и уничтожение баллистических и маловысотных целей.