Бомбардировщики Су-34 и Су-24 уничтожили командные пункты «противника» на Урале
Поддержку обеспечивали высотные истребители МиГ-31БМ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пилоты Су-34 и Су-24 уничтожили командные пункты условного противника на Урале и в Поволжье.
Поддержку бомбардировщикам обеспечивали высотные истребители Миг-31БМ, вооруженные ракетами повышенной дальности.
В ходе учений летчики уничтожили вражеские перехватчики и ракеты, при этом все переговоры велись по закрытому каналу связи, при помощи специальной помехозащищенной аппаратуры.
После выполнения задания самолеты вернулись на свои аэродромы.