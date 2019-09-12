Бомбардировщики Су-34 и Су-24 уничтожили командные пункты «противника» на Урале

Пилоты Су-34 и Су-24 уничтожили командные пункты условного противника на Урале и в Поволжье.

Поддержку бомбардировщикам обеспечивали высотные истребители Миг-31БМ, вооруженные ракетами повышенной дальности.

В ходе учений летчики уничтожили вражеские перехватчики и ракеты, при этом все переговоры велись по закрытому каналу связи, при помощи специальной помехозащищенной аппаратуры.

После выполнения задания самолеты вернулись на свои аэродромы.