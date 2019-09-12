Воды не боятся: мотострелки на БМП-3 форсировали реку под Волгоградом

На полигоне Прудбой в Волгоградской области начались тренировки по форсированию естественных водных преград мотострелками соединения Южного военного округа на боевых машинах пехоты.

Считается, что для боевых машины одним из самых сложных препятствий являются водные преграды, поскольку военнослужащим приходится преодолевать серьезный психологический барьер. Во время погружения в воду БМП-3 дают большую осадку, что может вывести из строя неподготовленного человека.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на реке Каповка. Мотострелки на боевых машинах пехоты должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные нештатные ситуации и маневры.

Перед началом тренировок все военнослужащие прошли курс легководолазной подготовки, отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах, изучили требования безопасности и сдали нормативы по плаванию.

К тренировкам, которые проходят посменно, привлечено около тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.