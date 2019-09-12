Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Воды не боятся: мотострелки на БМП-3 форсировали реку под Волгоградом

Тамара Астапенкова
04:00 12.09.2019
Боевые машины пехоты должны были обойти специальные буйки, выполнить развороты, отработать различные нештатные ситуации и маневры.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На полигоне Прудбой в Волгоградской области начались тренировки по форсированию естественных водных преград мотострелками соединения Южного военного округа на боевых машинах пехоты.

Считается, что для боевых машины одним из самых сложных препятствий являются водные преграды, поскольку военнослужащим приходится преодолевать серьезный психологический барьер. Во время погружения в воду БМП-3 дают большую осадку, что может вывести из строя неподготовленного человека.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на реке Каповка. Мотострелки на боевых машинах пехоты должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты, отработать различные нештатные ситуации и маневры.

Перед началом тренировок все военнослужащие прошли курс легководолазной подготовки, отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах, изучили требования безопасности и сдали нормативы по плаванию.

К тренировкам, которые проходят посменно, привлечено около тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.09.2019, 13:01
В Кремле опровергли наличие у Смоленкова доступа к секретной информации
Дата10.09.2019, 04:00
ВМФ России до 2024 года получит 11 новых атомных подводных лодок
Дата09.09.2019, 23:40
Россия обыграла Казахстан в отборе ЧЕ-2020
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата12.09.2019, 01:33
В России соберут робота для открытого космоса
Дата09.09.2019, 00:00
Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:38 В стране и мире
Видео
Apple показала новый iPhone с тройной камерой
19:47 В стране и мире
Видео
Эксперты рассказали о вреде сухих завтраков для детей
21:27 В стране и мире
Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвала Киев российским
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бутылка помощи: брошенное в реку послание спасло жизнь трем туристам
«Лимон» за «яблоко»: россияне продают места в очередях за новыми iPhone
Видео
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в небе: видео
Возможно, первая в истории: ученые обнаружили воду на экзопланете
Стало известно о состоянии Розенбаума после операции
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.