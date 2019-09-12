В Минобороны РФ прокомментировали заявление НАТО о «российских ракетах в Европе»
В Министерстве обороны России дали оценку заявлению генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Генсек озвучил его в эфире информационного канала EuroNews 11 сентября 2019 года.
«Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе», - заявил Столтенберг.
Необходимо отметить, что ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит
на лидере альянса - США. Выход американской стороны из Договора создал
дополнительные серьезные риски для международной безопасности.
Факт испытания США 18 августа 2019 года ракеты с помощью универсальной пусковой установки МК-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности.
При этом бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности.
На момент выхода США из договора РСМД - 2 августа 2019 года - запрещенная
данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску.
Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет
средней и меньшей дальности.
Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в
других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие
американского производства.
В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен Соединенными Штатами, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона.