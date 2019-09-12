На брифинг МО РФ по учениям «Центр-2019» пришли 20 представителей стран НАТО

На брифинге, посвященном учениям «Центр-2019» присутствовали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса из 71 страны, в том числе из них 20 стран НАТО.

Маневры являются завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил России. Они проводятся в соответствии с существующей системой подготовки, предусматривающей цикличность проведения учений с войсками каждого военного округа - один раз в четыре года.

«Основные учебные цели — демонстрация готовности вооруженных сил Российской Федерации и государств Центрально-Азиатского региона к защите национальных интересов, а также повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в регионе», - заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александр Фомин.

Он подчеркнул, что учение пройдет в два этапа. На втором этапе планируется отработать вопросы управления многонациональной группировкой войск с целью нанесения массированного огневого удара для разгрома противостоящего условного противника.

Фомин подчеркнул, что В учениях «Центр-2019» примут участие почти 130 тысяч военнослужащих.

Маневры пройдут на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях задействованы в том числе военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.