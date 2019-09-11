Шквальный огонь: лучшие кадры масштабных учений артиллеристов ЗВО

На военных полигонах в Смоленской, Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях завершился полевой сбор артиллерийских подразделений Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа масштабными учениями по управлению огнем.

Поражение целей условного противника отрабатывали расчеты модернизированных 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ2», 120-мм минометов «Сани», буксируемых гаубиц «Мста-Б», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

В учениях приняли участие около 1,5 тысяч военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники, было израсходовано более 1,5 тысяч боеприпасов для ствольной, реактивной артиллерии и ракет. Особенностью в выполнении поставленных задач являлась одновременное применение разнородной артиллерийской группировки на 5 военных полигонах.

При проведении учений использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь. Тренировкой по управлению огнем артиллерии руководил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.