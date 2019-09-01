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Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57

Лина Давыдова
15:16 01.09.2019
Зампредседателя правительства ФР Юрий Борисов выразил надежду на заинтересованность Анкарой российскими истребителями после посещения Эрдоганом МАКСа.
Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57
© Фото: Минобороны России

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые ранее показали Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.

«Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними», - сказал Борисов в интервью каналу «Россия-1».

В день открытия МАКС-2019 27 августа в подмосковный Жуковский прибыли глава РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Они торжественно открыли Международный авиакосмический салон, а затем осмотрели экспозицию Су-35 и  Су-57.

А позже в ходе двусторонних переговоров Путин и Эрдоган затронули вопрос возможных поставок самолетов в Анкару.

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