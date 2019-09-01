Высадка морского десанта и бой за побережье: эффектные кадры учений Балтфлота

Морпехи Балтфлота высадились на необорудованное побережье Балтийского моря. Учения прошли на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

На берег вышло 25 бронетранспортеров с морской пехотой на борту. Всего в учениях принимало участие около 1500 военнослужащих.

По легенде, морпехам нужно было захватить незнакомое побережье. «Противник» оказался зажат в смертельные клещи. Отходить ему было уже поздно, да и некуда - все пути отрезаны. А со стороны моря тем временем началось массированное наступление. Первыми на «заминированный» берег высаживаются саперы. Николай Кутько по контракту служит почти два года. Ему и его товарищам поставлена задача подготовить проход для тяжелой техники.

«Разминирую поле, дорогу. Щупаю, на наличие мин проверяю», - объяснил свою задачу Кутько.

Затем к берегу подошли большие десантные корабли и катера. А после высадились 25 БТР-82А с морскими пехотинцами.

Всего в операции было задействовано больше 20 боевых кораблей, свыше трех десятков единиц техники морской пехоты и полторы тысячи военнослужащих.