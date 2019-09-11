РФ и Вьетнам обсудили перспективы развития военного сотрудничества
Стороны также согласовали план двусторонних контактов оборонных ведомств на 2020 год.
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В среду, 11 сентября, в Москве состоялось третье заседание Совместной российско-вьетнамской рабочей группы по линии органов военного управления, отвечающих за международное военное сотрудничество.
Как сообщили в Минобороны РФ, стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом, а также согласовали план двусторонних контактов оборонных ведомств на 2020 год.
Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.