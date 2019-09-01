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Невообразимый Су-57 и быстрый Ми-38: военные новинки МАКС-2019

Антон Талпа
11:58 01.09.2019
Корреспондент «Звезды» изучил новинки международного авиакосмического салона МАКС-2019.
Невообразимый Су-57 и быстрый Ми-38: военные новинки МАКС-2019
© Фото: Ольга Соколова, globallookpress

В Жуковском проходит заключительный день МАКС-2019. Тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть на летную программу международного авиакосмического салона.

Накануне в небе над подмосковным городом, несмотря на сильнейший туман, фигуры высшего пилотажа исполнили лучшие летчики страны.

МАКС - это настоящее шоу, на котором можно увидеть сразу много новинок. Здесь представлены универсальный Ми-35, способный оказать огневую поддержку пехоте, и новый транспортный вертолет Ми-38, который летает быстрее, мощнее, дальше и имеет автопилот последнего поколения. Сейчас Ми-38 завершает государственные испытания.

«Испытания - это как рождение ребенка. Конструкторы создали, а тебе еще надо поставить на ноги. Отвести в детский сад, школу и потом в институт. И дальше дается ему жизнь», - рассказывает летчик-испытатель Максим Щекин.

Нельзя не заметить еще одного дебютанта показа. Ил-78 - это не просто усовершенствованный заправщик. У него имеются обновления везде - от кабины и до фюзеляжа. Но самое главное, этот воздушный корабль владеет искусством перевоплощения. Из заправщика он может превратиться в транспортник и обратно. 

«Существуют еще три агрегата заправки универсальных. Два, которые висят под крыльями, еще один, который висит под фюзеляжем. Они предназначены для дозаправки в воздухе самолетов всех классов, способных к дозаправке», - объясняет летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ им. Ильюшина Герой России Николай Куимов.

Еще один участник программы мигом собирает восторженных зрителей. Это российский перспективный многофункциональный легкий истребитель поколения 4++ МиГ-35. Его серийное производство уже началось. Создатели истребителя приоткрывают завесу тайны. Рассказывают про технические характеристики.

«Мы установили новый локатор с активной фазированной решеткой, которая позволяет одновременно отслеживать 30 целей и одновременно поражать шесть целей, как в воздухе, так и на земле. Мы сделали здесь новое крыло и кили - это уже с точки зрения конструкции самолета. Улучшили аэродинамику», - говорит генеральный директор АО РСК «МИГ» Илья Тарасенко.

Одним из хедлайнеров МАКСа по праву считается уже нашумевший истребитель пятого поколения Су-57. В небе над Жуковским во время демонстрационных полетов он показал невероятные фигуры высшего пилотажа. Видео, на котором пилот выполняет «плоский штопор», - одно из самых обсуждаемых в Сети. Ведь прежде эту фигуру считали очень опасной.

Но Су-57 способен на большее, говорит летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

«Динамика разгона с земли до сверхзвуковой скорости тоже потрясает. Разгоняется, как гоночный болид, только мы на сверхзвук уходим с таким темпом разгона. Вжимает в кресло настолько... Невообразимо», - не может сдержать эмоции Богдан.

По последним данным, только в субботу МАКС-2019 посетили более 200 тысяч человек. Окончательное число всех посетителей международного авиасалона станет известно после его завершения.

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