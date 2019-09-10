Приказано выжить: снайперы ВС РФ приняли участие в экстремальных учениях

Углубленный курс выживания прошли снайперы гвардейской общевойсковой армии на учениях в Воронежской области. Целый месяц на незнакомом полигоне бойцы оттачивали уникальную методику подготовки снайперских пар: работали из засады, прикрывали разведчиков и корректировали огонь.

Одним из ключевых этапов подготовки стала отработка навыков по добыче еды и воды без использования технических фильтров. Всего в учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц техники.

Ранее лучшие стрелки ВС РФ провели учения на бурятском полигоне Бурдуны, где отрабатывали навыки точной стрельбы, для чего использовали обычные надувные шары. Сложность ведения огня по таким целям в том, что от любого, даже самого незначительного порыва ветра, они меняют место положения.