Морская пехота Тихоокеанского флота получила танки Т-80БВ

Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) получило на вооружение танки Т-80БВ. Машины прибыли во Владивосток железнодорожным транспортом, согласно плану перевооружения подразделений Береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники.

Прибывшие боевые машины были выведены с платформ и доставлены в технические боксы к месту постоянной дислокации. Ожидающие Т-80БВ экипажи уже прошли соответствующую теоретическую и практическую подготовку в учебных центре. В скором времени они приступят к обкатке новой техники в условиях полигона.

Подразделение танков Т-80БВ в 2018 году появилось в составе соединения морской пехоты, дислоцированного на Камчатке. За время эксплуатации машины приняли участие в ряде учений, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность.