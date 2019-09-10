Российский морпех спас тонущего во время шторма мужчину во Владивостоке

Военнослужащий отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ Илья Дулеба спас тонущего в штормовом море мужчину. Инцидент произошел 8 сентября в пригороде Владивостока на пляже Стеклянный.

Морской пехотинец в свободное от службы время заметил человека в открытом море. Военнослужащий не стал дожидаться приезда спасателей и сам вытащил на берег утопающего, после чего оказал ему первую помощь.

По данным пресс-службы ВВО по ТОФ, за проявленное мужество Илья Дулеба будет поощрен командованием Тихоокеанского флота.