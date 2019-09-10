ВМФ России до 2024 года получит 11 новых атомных подводных лодок

Военно-морской Флот России до конца 2019 года получит новую атомную подводную лодку, а до 2024 еще десять. Об этом, во время проверки работы завода «Севмаш» в Северодвинске заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Он также рассказал, что предприятие уже наполовину закончило ремонт и модернизацию новейшего надводного атомного крейсера «Адмирал Нахимов».

По словам замглавы Минобороны, «Адмирал Нахимов» будет оснащен высокоточным ударным комплексом из 80 ракет. Также на вооружение корабля установят системы ПВО «Панцирь-М» и «Форт-М», и мощные противолодочные установки «Ответ» и «Пакет-НК».