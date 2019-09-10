Сквозь мглу и огонь: подразделения РХБЗ отработали переправу техники через реку Томь

В Кузбассе на учениях специалисты радиационной, химической и биологической защиты переправили технику через реку Томь. При ее форсировании колонна подверглась атаке ударной авиации условного противника. Для обеспечения прикрытия паромов военные навели специальную дымовую завесу.

Маскировку войскам обеспечили новейшие комплексы термодымовой аппаратуры. Военнослужащие преодолевали водную преграду в несколько этапов. Сначала на плотах переправили грузовики и танки, а затем реку форсировали плавающие транспортеры. Оказавшись на другом берегу, подразделения вступили в бой.