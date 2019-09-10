На страже братства: российские и белорусские военные завершили подготовку к «Щиту Союза-2019»

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев на полигоне «Мулино» в Нижегородской области произвел смотр готовности российских и белорусских подразделений, вооружения, военной и специальной техники, а также полигонной базы к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза-2019».

Генерал-полковник выслушал доклады командиров привлекаемых подразделений о завершении подготовительного процесса к маневрам и проведенных мероприятиях. Кроме того, командующий войсками ЗВО на полигоне проверил ход боевого, инженерного, технического, медицинского, морально-психологического обеспечения учения. В парке боевых машин Александр Журавлев проконтролировал готовность экипажей к выполнению задач по предназначению, в полевом лагере ознакомился с условиями размещения военнослужащих Российской Федерации и Белоруссии.

В учении «Щит Союза-2019» на полигоне «Мулино» примут участие свыше 12 тысяч военнослужащих, а также около 950 единиц военной и специальной техники.