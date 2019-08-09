Юнармейцы поучаствовали в АрМИ-2019 наравне с военными

Поучаствовать в соревнованиях наравне с настоящими военными смогли юнармейцы в Калининградской области. На полигоне Хмелевка, где сейчас как раз проходит очередной этап конкурса «Морской десант», состоялись Юнармейские игры. Школьники демонстрировали физическую подготовку, разбирали легендарный автомат Калашникова и сами проходили огневые рубежи. По словам замминистра обороны Андрея Картаполова, такой формат ежегодно привлекает тысячи детей со всей страны.

«Юнармейское движение - это на сегодня самый успешный проект в рамках работы с подрастающим поколением. Он востребован, детям интересен. Поэтому мы будем поддерживать это направление. Ребенок в ходе игры получает первичные навыки на поле боя, первичные навыки обращения с оружием. Но дай бог, чтобы им это никогда не понадобилось», - рассказал «Звезде» Андрей Картаполов.

Большое внимание при подготовке юнармейцев уделяют изучению истории. В ближайшее время школьники смогут в буквальном смысле прикоснуться к ней - в Балтийском филиале парка «Патриот» для всех желающих откроют уникальную крепость «Пиллау». Почти за 400 лет ее стены видели множество исторических сражений. Теперь форты, брустверы и катакомбы превратятся в гигантский музей.