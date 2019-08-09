Гонка по бездорожью: в Кызыле стартовал последний этап «Военного ралли»

В Республике Тыва началась командная гонка военных водителей - четвертый этап «Военного ралли». По итогам первых трех - российская команда уверенно занимает первое место.

Соревнование проходило в Кызыле. Водителям нужно было преодолеть 130 километров по бездорожью в сложных условиях местности.

По правилам командной гонки финишировать должны все четыре экипажа. Общее время будет засчитано по тому, кто последним пересечет финишную черту. Сборная Сербии, как и большинство участников, держится плотной группой, поддерживают радиосвязь между собой, в случае какой-то неисправности, готовы взять сломавшийся грузовик на буксир.

Участники конкурса выполняют задания на ГАЗ-2330 «Тигр» с колесной формулой 4х4, грузовых автомобилях с колесной формулой 4х4 и 6х6.