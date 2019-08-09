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ВКС РФ за неделю 12 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков

Наталья Вальхнаская
05:41 09.08.2019
17 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю.
ВКС РФ за неделю 12 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков
© Фото: Минобороны России

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.

Так, сообщается, что разведку вблизи российских границ вели 17 летательных аппарата. Для их перехвата боевые истребители российских ВКС поднимались 12 раз за неделю.

© Минобороны России

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков российских ВКС нарушений воздушного пространства РФ допущено не было. 

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