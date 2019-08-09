Женская сборная РФ провела боевые стрельбы перед конкурсом АрМИ-2019

Стрелки первой женской сборной Армейских международных игр провели завершающие боевые стрельбы в ходе подготовки к эстафете на соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

«Женская сборная Российской Федерации выполнила боевые стрельбы на дистанциях до 100 метров из автомата Калашникова по ростовым и грудным мишеням, а так же по мишеням имитирующим пулеметный расчет», - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Стрельба ведется одиночным и автоматическим огнем по шести мишеням. Стрелки выполняют зачетные упражнения для подготовки к самому сложному этапу соревнований - эстафете.

«Общая длина трассы составляет около 10 километров и включает в себя общее время прохождения всех членов команды, которые выступают на автомобилях УАЗ и КамАЗ с колесной формулой 4х4 и 6х6», - добавили в ЗВО.

Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» пройдут 14 и 15 августа в Воронежской области.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы проходят на территории 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Финальные состязания АрМИ-2019 проходят с 3 по 17 августа.