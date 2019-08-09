Освобождение «заложников» российским спецназом: лучшие моменты конкурса «Полярная звезда»

Команда спецназа из России провела штурм здания на международном конкурсе «Полярная звезда» V Армейских международных игр.

На базе полигона Брестский в Белоруссии, участники конкурса среди подразделений специального назначения «Полярная звезда» успешно отработали одно из самых сложных упражнений - «Штурм здания».

В условиях шквалистого ветра, проливного дождя и низкой облачности разведчики провели десантирование беспарашютным способом из вертолета.

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«Пока одна группа бойцов спецназа проводила штурм здания, захваченного террористами, и освобождала заложников, другая обороняла прилегающую территорию, обеспечивая прикрытие внешнего периметра», - сообщили в Минобороны.

Сложность выполнения задания заключалась в том, что никто из участников заранее не был знаком с мишенной остановкой внутри здания, не знал места расположения заложников, что существенно затрудняло ведение боя внутри здания.

Неотъемлемым преимуществом конкурса среди подразделений спецназа «Полярная звезда» является проверка не только профессиональных качеств каждого разведчика, но и боевая готовность всего подразделения в целом.

«Российская команда показала высокий результат при выполнении конкурсных испытаний, продемонстрировав высокие навыки огневой и тактической подготовки», - добавили в ведомстве.

За проведением всех этапов самого молодого конкурса Армейских международных игр-2019, строго следят не только судьи и тренеры команд, но и иностранные наблюдатели из Венесуэлы, Ирана и Пакистана.