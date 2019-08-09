Мотострелки уложили дамбу для защиты села Ленинское в ЕАО
Прогнозируемый подъем уровня реки Амур составит выше уровня «опасное явление» на один метр.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа уложили за сутки более 300 метров защитной дамбы, увеличив ее протяженность до одного километра.
«Личный состав сводного отряда уложил за несколько дней более 24 тысяч мешков с песком», - рассказали в Минобороны.
Работы ведут 130 военнослужащих, привлечено около 15 единиц техники, в том числе экскаватор, автомобильный кран, тягач легкобронированный, грузовые автомобили на базе «Урал».
В настоящее время паводковая обстановка в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области продолжает оставаться сложной.
Прогнозируемый подъем уровня реки Амур составит выше уровня «опасное явление» на один метр.