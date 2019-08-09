Военные раздали около 18 тысяч бутылок воды и 16 тысяч буханок хлеба в Тулуне

Подразделения Центрального военного округа раздали населению города Тулун Иркутской области около 16 тысяч буханок хлеба, рассказали в Министерстве обороны России.

С первого дня военнослужащие, используя передвижные механизированные хлебозаводы, выпекали и раздавали хлеб населению, находящемуся во временных пунктах размещения, а также выезжали в потопленные районы города.

Кроме того, военные раздали около 18 тысяч бутилированной питьевой воды.

«Чистую воду военнослужащие производили самостоятельно благодаря мобильному комплексу доочистки и консервирования воды, который был переброшен в Иркутскую область в начале июля», - отметили в ведомстве.

Машина производит анализ взятой из водоема воды и выбирает уровень очистки с помощью нанотехнологий и специальных мембран.

При очистке воды наряду с ультра- и микрофильтрацией применяется ультрафиолетовое облучение, что позволяет избавиться от сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ и бактериальных средств.