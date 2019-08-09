Масштабные учения ЮВО: штурмовики Су-25СМ перебазированы в Астраханскую область

Экипажи штурмовиков Су-25СМ провели перебазирование авиационной техники из Ставропольского края в Астраханскую область для проведения масштабного двустороннего учения с группировками авиации и ПВО Южного военного округа.

На первом этапе учений 15 экипажей штурмовиков вывели авиацию из-под удара с аэродромов на Кубани, в Крыму и Ростовской области с перебазированием на оперативные аэродромы в Астраханской области.

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«На втором этапе учения группировки ВВС и ПВО отработают отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах четырех авиационных полигонов: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов Капустин Яр и Ашулук, двух полигонов в акватории Черного и Каспийского морей», - отметил начальник пресс службы ЮВО Вадим Астафьев.

В практических действиях при отработке учебно-боевых задач будут использоваться зенитные управляемые ракеты, зенитная артиллерия, авиационные средства поражения, включая управляемые ракеты и бомбы.

В течение десяти дней соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также подразделения ПВО общевойсковых объединений и береговых частей Черноморского флота проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории ряда регионов юга России.