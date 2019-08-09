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Сложнейшее спецзадание на «Эльбрусском кольце»: команды преодолели скальный участок

Наталья Вальханская
04:10 09.08.2019
Военнослужащие Узбекистана быстрее всех справились с преодолением скального участка местности на «Эльбрусском кольце».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Военные альпинисты пяти государств выполнили специальное задание «Скальный участок» конкурса «Эльбрусское кольцо», сообщили в российском Минобороны.

«Группы военных скалолазов организовали преодоление скального участка в следующем порядке: первая связка прокладывала маршрут, по проложенному пути передвигалась вся команда, а последняя связка собирала с контрфорса снаряжение», - рассказали в ведомстве.

© Минобороны России

После выполнения специальной задачи военнослужащие приступили к совершению марша вокруг горы Эльбрус.

«Лучшее время в преодолении скального участка (150 метров) показала команда Узбекистана, которая за 20 минуту 09 секунд пролезла по скальному маршруту», - отметили в Минобороны.

Второе время показали представители Казахстана, которые преодолели трассу за 21 минуту 56 секунд, третье - коллектив России с результатом 22 минуты 06 секунд. После подсчета штрафных баллов будет определен победитель этого специального задания.

«Восьмое специальное задание входит во второй этап конкурса "Эльбрусского кольца", в ходе которого военнослужащие совершают стокилометровый марш вокруг Эльбруса. Все альпинисты выполняют задания конкурса в реальных условиях и в отрыве от расположения части. Препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг», - пояснил главный судья конкурса, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ Александр Украинец.

© Минобороны России

В общекомандном зачете после выполнения первого этапа конкурса лидирует команда Российской Федерации, на втором месте команда Узбекистана, замыкает тройку лидеров команда Индии. Подведение итогов второго этапа конкурса состоится после возвращение всех команд и судейской коллегии с маршрута марш-броска.

В соревновании принимают участие команды от Российской Федерации, Республики Индия, Королевства Марокко, Республики Казахстан и Республики Узбекистан.Всего в соревнованиях задействовано более 60 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Торжественное закрытие международного этапа конкурса состоится в поселке Терскол 16 августа.

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