Командный дух и слаженная работа: российская сборная выиграла «Военное ралли»

Сегодня в Туве состоялась завершающая - командная гонка конкурса «Военное ралли». В автомарафоне на 210 километров участвовали по четыре экипажа от каждой сборной. На случай поломки одной из машин ехали колонной. И постоянно поддерживали радиосвязь - финишная отмашка давалась по последнему автомобилю.

Скорость машин не должна была превышать 70-ти километров в час. За каждые 10 секунд нарушения полагалась целая минута штрафа. Но факт остается фактом - наши водители вновь показали лучшее время, обойдя главных конкурентов из Китая на 40 секунд практически на флажке.

На данный момент уже точно подтверждены результаты всех этапов «Военного ралли» Армейских международных игр. В них российские военные водители также обогнали всех своих соперников. Накануне на бронеавтомобилях Тигр-М они еще и вели огонь из пулемета. И младший сержант Евгений Никулин из Западного округа был признан лучшим стрелком! В активе нашей команды шесть первых мест и два вторых.