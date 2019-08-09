Стали известны результаты жеребьевки «Танкового биатлона»
Соперниками сборной России стали экипажи из Белоруссии, Венесуэлы и Монголии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В Алабино определились группы полуфиналистов «Танкового биатлона».
Россия выступит в понедельник, 12 августа. В качестве соперников команде достались Монголия, Венесуэла и Белоруссия.
Первый заезд полуфинала пройдет уже завтра, 10 августа. За выход в финал поборются Китай, Казахстан, Азербайджан и Сербия.
В воскресенье, 11 августа, соревнования пройдут между командами Мьянма, Уганда, Вьетнам и Таджикистан.
А последний участник финала определится во вторник, 13 августа, когда встретятся команды Лаоса, Кувейта, Узбекистана и Кубы.