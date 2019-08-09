Тяжелые условия и жажда победы: в Казахстане продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня»

На полигоне в Казахстане продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» в рамках Армейских международных игр. В борьбу за главный приз вступили вторые минометные расчеты команд из двенадцати стран.

«В Казахстане сегодня была нетипичная погода. Практически нет солнца и сильный ветер - до 18 метров в секунду. Все команды вынуждены были внести поправки - чтобы не промахнуться. Наша сборная все утро наблюдала за выступлением соперников, внесла коррективы и вышла на старт», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Алексей Казанников.

На полигоне легкие бронированные многоцелевые транспортеры разгоняются до 60 километров в час. Но скорость здесь - все же не самое важное. Главное - стрельба. Ее стало больше, по сравнению с предыдущими играми.

15-метровые мишени с расстояния в два километра кажутся точками. В арсенале одного минометного расчета - три осколочно-фугасных мины на одну мишень. И если ни один не попал в цель - команда отправляется на штрафной круг.

Со второго выстрела российские артиллеристы попали точно по мишени и продолжили гонку без штрафа.

«Условия тяжелые, но справились с задачей», - отметил участник конкурса «Мастера артиллерийского огня» Вячеслав Емельянов.

Российские расчеты пока уступают только сборной Казахстана. Но все может поменяться уже этой ночью во время спринта. Поддержка, кстати, в темное время суток еще более горячая, чем днем. Особенно когда болеет сборная Зимбабве, пока не поразившая ни одной мишени в Казахстане.