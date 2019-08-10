Подводный ремонт: россияне лидируют по итогам пяти этапов конкурса «Глубина»

Очередной этап конкурса «Глубина» АрМИ-2019, который проходит в Иране, успешно преодолели наши военнослужащие. Российским водолазам предстояло на время отремонтировать под водой поврежденный корабль.

С помощью самых обычных инструментов - молотка, гаечных ключей и пилы - всего лишь один, но самый подготовленный участник команды должен был на глубине залатать пробоины корабля и наладить подачу кислорода под давлением. Российский водолаз выполнил все это всего лишь за 15 с небольшим минут.

«Самое трудное было собрать фланец одним ключом. Потому что болты прокручиваются, нужно, чтобы болты были как железные», - рассказал «Звезде» участник сборной России Денис Бурдыко.

Сборные шести стран оказывают помощь затонувшей субмарине, занимаются подводной тяжелой атлетикой, перетаскивая по дну треть тонны груза, сваркой на глубине латают обшивку, а также на скорость спасают тонущего водолаза.

В состязаниях участвуют водолазы с подводной амуницией весом более 60 килограммов. Но есть и соревнования для относительно легких аквалангистов, у которых за спиной только баллон с воздухом.

Предыдущий день завершился для россиян столь же успешно. Они смогли спасти условно тонущих подводников за лучшее среди всех время - 2 минуты 11 секунд.

По предварительным результатам, после пяти этапов в этом подводном многоборье наши моряки лидируют. Вторые - хозяева, иранцы. Третье место делят сборные Китая и Сирии. Всего в конкурсе принимают участие шесть стран - Россия, Венесуэла, Иран, Китай, Сирия и ЮАР.