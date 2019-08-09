Сергей Шойгу поздравил военных строителей с профессиональным праздником

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником - Днем строителя.

«Нынешнее поколение военных строителей продолжает славные традиции своих предшественников и с честью выполняет поставленные задачи», - заявил глава Минобороны РФ во время торжественного собрания в Театре Российской армии.

Министр отметил, что только за последнее время были построены Нахимовские училища во Владивостоке, Севастополе, Мурманске, а также новое училище в Санкт-Петербурге.

По словам Шойгу, уже в сентябре первых учащихся примут Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.

Министр добавил, что военные строители возвели ряд важнейших объектов на космодроме Плесецк, а также новые объекты на Севере. По его словам, труд военных строителей востребован нашей страной, армией и флотом.