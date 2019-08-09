Военные железнодорожники восстановили береговую дамбу в Тулуне

В Тулуне военные железнодорожники восстановили дамбу, которая пострадала после второй волны паводка. Ее протяженность около трех километров.

Ширину защитного вала увеличили до пяти метров, а высоту - до четырех. Для восстановления дамбы использовали 25 тысяч кубометров грунта из местного карьера. Военные планировали закончить работу до 15 августа, но справились на 5 дней быстрее, поскольку привлекли дополнительную технику.

Всего за время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 гектаров пострадавших территорий, разобрала более 70 разрушенных домов, непригодных для жизни.