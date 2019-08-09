Проезд по бездорожью и сложнейшая полоса препятствий: яркие кадры конкурса «Рембат»

«После этого участники загружаются в машины и под приказы командира по радиосвязи выполняют эвакуацию поврежденных танков и грузовиков на ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1 и РЭМ-КЛ», - добавили в ведомстве.

Спешившись с машин, они преодолевают фасад здания, колючую проволоку, каменный забор, канатную дорогу, колодец, все элементы полосы препятствий военнослужащие проходят в полной боевой экипировке - в бронежилете, шлеме и с автоматом за плечами.

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