Проезд по бездорожью и сложнейшая полоса препятствий: яркие кадры конкурса «Рембат»
На международном конкурсе «Рембат-2019», проходящем на базе Омского автобронетанкового инженерного института, подвели итоги самого изнурительного этапа - военно-технической эстафеты.
«В ходе соревнований экипажи совершают марш на машинах БРЭМ-1, РЭМ-КЛ и МТО-УБ1 к полосе препятствий», - рассказали в Минобороны.
Спешившись с машин, они преодолевают фасад здания, колючую проволоку, каменный забор, канатную дорогу, колодец, все элементы полосы препятствий военнослужащие проходят в полной боевой экипировке - в бронежилете, шлеме и с автоматом за плечами.
«После этого участники загружаются в машины и под приказы командира по радиосвязи выполняют эвакуацию поврежденных танков и грузовиков на ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1 и РЭМ-КЛ», - добавили в ведомстве.
Лучшей в военно-технической эстафете стала команда России, на втором месте военнослужащие Республики Узбекистан, замкнули тройку лидеров дебютанты конкурса - команда Республики Лаос.