Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике

Моряки Северного флота на границе Норвежского и Баренцева морей начали учения по поиску и обнаружению подлодок «противника». Об этом сообщает пресс-служба флота.

«Противолодочные силы Северного флота начали масштабное учение по нейтрализации угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне», - говорится в сообщении.

Корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы «Брест», «Онега», «Снежногорск» и «Юнга» вышли на границу Баренцева и Норвежского морей.

По информации пресс-службы, в ходе учений экипажи кораблей будут проводить поиск подлодок при взаимодействии с самолетами Ту-142, Ил-38 и субмаринами Северного флота.

Летчики и моряки в ходе учений отработают поиск и обнаружение подводного противника, слежение за ним и поддержание контакта до принуждения к всплытию, противодействие атаке и уничтожение «подлодки противника».

На завершающих этапах маневров экипажи самолетов и противолодочных кораблей проведут торпедные стрельбы и бомбометание.

Учения, которые проходят в международных водах Норвежского и Баренцева морей, будут проходить несколько дней. В связи с проведением маневров отдельные районы выполнения боевых упражнений для гражданского судоходства были закрыты.